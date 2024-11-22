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Özel'den kayyum açıklaması: Kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır

Özel'den kayyum açıklaması: Kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır
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Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanması kararının ardından CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Özel, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı; Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldıkları belirtildi.

YERLERİNE GELEN İSİMLER BELLİ OLDU

Görevlerinden alınan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen kayyum olarak atandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile karara sert tepki gösterdi.

Özel, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyum atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır" ifadelerini kullandı.

Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012'de katıldığı bir cenaze töreni, 2022'de dava konusu yapılmış, 2024'te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler... İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur. Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye'nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz."

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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