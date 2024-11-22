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Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu

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"PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası aldıkları gerekçesiyle görevlerinden alınan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerlerine kayyum olarak atanan isimler belli oldu.

İçişleri Bakanlığı; Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldıkları belirtildi.

Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli olduOvacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak

YERLERİNE GELEN İSİMLER BELLİ OLDU

Görevlerinden alınan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen kayyum olarak atandı.

Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSevim CELIK :

???? süper olmuş hepsini kodese tıkayın

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Haber YorumlarıJY:

HÜKÜMET HİÇ YURT DIŞINDA GİDİP PARA DİLENMESİN ZAMAN KAYBI OLUR. DEMOKRASİYE, HALKIN İRADESİNE SAYGI DUYULMAYAN ÜLKELERE YABANCI YATIRIMCI GELMEZ.

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Haber YorumlarıAhmet Dimli:

terörden ceza almış birisi nasıl Belediye başkanlığına aday olabiliyor nasıl seçilebiliyor bunları ne zaman asacaksınız ibreti alem için artık yeter ya yola gelecekler yada yoldan alınacaklar adam Belediye başkanı oldum diye kendilerini devlet başkanı falan sanıyorlar

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Tıplere bakarsan görürsün dagdan ındıklerı belı zaten

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

Yeni Türkiye padişahın çok yaşa hukuku olmayan yere kim yatırım yapar ya secimle kazanma kayyumla al kimse yemiyor artık bunları

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Teröristlertleri aday gösteren partiye yuh yani

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Haber YorumlarıRealist:

İngiltere. ispanya va fransada ira ve eta terör örgütleri vardı. adamlar terör örgütünün adını ağzına alan siyasi. gazeteci. sivil kim varsa ya faili meçhul yaptı. ya içeri tıktı.teröre taviz verirsen arkasını alamazsın..

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Haber YorumlarıKAAN IRGIT:

Hükümetler ülke idare eder karıştırmaz

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Haber YorumlarıFatih Aydın:

hani bu CHP Atatürk partisi idi

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