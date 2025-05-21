Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Merkeze Çekildi
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze alındığını ve yerine Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın vekaleten atandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika