Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu İçişleri Bakanlığına Alındı
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Valiliğe, Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirildi.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alındı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir" denildi.
Son günlerde Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun farklı nedenlerle merkeze alınmasını talep ettiği iddia edilmişti. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika