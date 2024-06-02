Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde oy verme işlemi sona erdi
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği, bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde oy verme işlemi sona erdi. Açılan toplam 10 sandıkta sayım işlemleri başladı.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği, bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde oy verme işlemi sona erdi. Açılan toplam 10 sandıkta sayım işlemleri başladı.
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,