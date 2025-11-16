Haberler

Tunceli'de Doğa Talana İtiraz Yürüyüşü

Güncelleme:
Tunceli'de gerçekleştirilen yürüyüşte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, madencilik ve HES projelerine karşı doğa koruma çağrısı yaptı. 'Maden değil yaşam istiyoruz' diyen Hatimoğulları, doğa talanı yasasının geri çekilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını duyurdu.

TUNCELİ'de yapımı planlanan madencilik ve HES projelerine tepki için gerçekleştirilen yürüyüşe katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Maden değil yaşam istiyoruz. Bizler doğa talanına 'Hayır' dedik, demeye devam edeceğiz. Doğa talanı yasasının geri çekilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk. Bugün de aynı bilinçle buradayız. Bizler birleşe birleşe kazanacağız" dedi.

Tunceli'de Munzur Çevre Platformu'nun çağrısıyla aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların da bulunduğu kalabalık, kentteki madencilik ile HES projelerine karşı Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. Kalabalık grup, ellerindeki döviz ve pankartlarla Seyit Rıza Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasının ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Maden değil yaşam istiyoruz. Doğa düşmanlarına geçit yok. Kayasına, suyuna ve ağacına sahip çıkan Dersimliler sizin için ağaç, kaya, su, toprak, doğa, börtü böcek sadece doğanın bir parçası değil, sadece canlıların yaşam alanı değil. İnanç demek hafıza demektir. Bunlara sahip çıktığınız için bin kez selam olsun sizlere" dedi.

Birleşe birleşe kazanacaklarını söyleyen Hatimoğulları, "Bizler doğa talanına 'Hayır' dedik, demeye devam edeceğiz. Doğa talanı yasasının geri çekilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk. Bugün de aynı bilinçle buradayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
