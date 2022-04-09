Tuncay Özkan canlı yayında Necmettin Erbakan'la anısını anlatırken ağladı: Asla unutamıyorum

Chp İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Ankara Masası TV'de gazeteci Fatih Atik'in konuğu oldu. Programda mevcut siyaset gündeminden, hapse girdiği sürece kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Özkan'ın, Refah Partisi lideri ve eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı andığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"BANA AVUKAT GÖNDEREN İLK KİŞİ ERBAKAN'DIR"

Özkan, Necmettin Erbakan'ın Ergenekon operasyonları döneminde cezaevine girdiğinde kendisine avukat gönderen ilk kişi olduğunu söyledi. Özkan, Erbakan için "Büyük bir vefa gösterdi, unutamıyorum" sözlerini kullandı.

"ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN"

Özkan, Erbakan'la ilgili anısını şu ifadelerle anlattı: "Cezaevine girdiğimde bana avukatını gönderen ilk kişi Erbakan Hoca'dır. Dört kez avukatını gönderdi, bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Kara gün dostu olmak böyle bir şey. O kadar duygulandım ki anlatamam size. Herkesin size terörist muamelesi yaptığı o karanlık dönemde bir dost eli size ulaşıyor ve diyor ki 'Bir şeye ihtiyacın var mı kardeşim.' Hiç unutamadığım zamanlar. Erbakan Hoca'mın bana uzattığı o ilk eli unutamıyorum. O büyük bir vefa. Allah gani gani rahmet eylesin."

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