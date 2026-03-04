DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Hakkari'de iftar programına katıldı Açıklaması

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecinin "sürüncemede bırakılacak bir süreç" olmadığını belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen iftar programına katılan Hatimoğulları, ramazanın küslüklerin bittiği ve dayanışmanın en fazla hissedildiği aylardan biri olduğunu söyledi.

Hatimoğulları, dayanışmayı, toplumsal bütünlüğü, beraberliği, kenetlenmeyi, komşunun açlığıyla ilgilenmeyi ramazan ayında yeniden hatırladıklarını ve çok büyük toplumsal bir dayanışmayla ramazanı karşıladıklarını belirtti.

Bölgenin yangın yeri olduğunu, İran'da ve birçok ülkede şu anda füzelerin ve bombaların patladığını belirten Hatimoğulları, "Bölge çok büyük bir savaşın içine girmiş durumda. Afganistan-Pakistan savaşı, Rusya ve Ukrayna savaşı, Filistin'in işgali ve en son da Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar. Hakkari, İran'a sınıra sıfır noktasında yer alıyor. İran'da, yanı başımızda, sınırın öte yanında çok büyük bir savaş cereyan ediyor." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Hatimoğulları, şunları kaydetti:"

"Geçtiğimiz 27 Şubat'ta Ankara'da bir araya gelerek bir senelik süreci değerlendirdik. Bu süreç sürüncemede bırakılacak bir süreç değildir. İran'da savaşın bu kadar kızıştığı bir dönemde, saldırıların Irak'a, Lübnan'a, Yemen'e ve bütün Körfez ülkelerine yayıldığı bir yerde elbette atılması gereken somut adımlar var. Artık Orta Doğu'daki, Kuzey Afrika'daki bu gelişmeler, Türkiye'deki süreçte beklemememiz gerektiğini bize bir kez daha gösterdi. Savaşın Türkiye'ye sıçramasını bizler istemiyoruz. Bu savaş Türkiye'ye sıçramamalı ama bütün bölgeyi kaos altına almış olan bu savaşta, bu süreci doğru ve stratejik değerlendirmelidir. Orta Doğu'daki bütün bu gelişmelerin ışığında bu süreci yavaşlatma demek, 'ateşe körükle gitmek' demektir. Bunu kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu süreçte mutlaka somut adımlar atılmalıdır."

Programa DEM Parti Hakkari milletvekilleri Öznur Bartın ve Vezir Coşkun Parlak, belediye başkanları ve partililer katıldı.