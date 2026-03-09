DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, "2026 Nevruz Deklarasyonu"na katıldı Açıklaması

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "2026 Nevruz Deklarasyonu"na ilişkin düzenlenen toplantıya katıldı.

Hatimoğulları, Küçükçekmece'de bir oteldeki toplantıda yaptığı konuşmada, nevruzu savaşların yükseldiği bir dönemde karşılamak durumunda olduklarını söyledi.

ABD-İsrail emperyalizminin İran'a karşı başlattığı savaşın Irak'a, Lübnan'a ve Körfez ülkelerine parça parça yayıldığını dile getiren Hatimoğulları, nevruzun, bu alacakaranlığa karşı halkların özgürlük ve demokrasi meşalesi olarak yankılanacağını kaydetti.

Tülay Hatimoğulları, "2026 nevruzu, Orta Doğu halklarının onurlu barış, özgürlük, demokrasi ve demokratik birlik nevruzu olacak." diye konuştu.

Nevruzun demokratik toplumun inşasında önemli bir ivme olacağını aktaran Hatimoğulları, güçlü biçimde örgütlenmenin son derece önemli olduğunu anlattı.

Hatimoğulları, "Mücadelemizi nevruzun ateşiyle harmanlayalım. Rengi, dili, savunduğu mücadele dinamiğiyle nevruz alanlarında hep birlikte olalım." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye"nin hedeflendiği sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, sürecin artık yasal ve hukuki zemine oturtulmasını talep etti."

Tülay Hatimoğulları, "Nevruz direnişin, umudun, inancın tazelenmesi, doğanın yeniden yeşermesi demektir. Nevruz, tüm halklar için kutlu olsun." dedi.

Toplantıda, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş tarafından "2026 Nevruz Deklarasyonu" okundu.