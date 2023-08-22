Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ı ziyaret etti

Yüksek Askeri Şura kararıyla Kars'a atanan Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti. Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na atanan Yenilmez, Vali Polat ile bir süre sohbet etti.