Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ı ziyaret etti
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Yüksek Askeri Şura kararıyla Kars'a atanan Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti. Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na atanan Yenilmez, Vali Polat ile bir süre sohbet etti.
Yüksek Askeri Şura kararıyla Kars'a atanan Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti.
Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na atanan Şahin Yenilmez Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile valilik makamında bir araya geldi.
Yenilmez'i makamında kabul eden Polat, bir süre sohbet etti. Vali Polat'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Yeniilmez'e, Vali Polat'ta görevinde başarılar diledi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika