AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Brüksel'de temaslarda bulundu

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli temaslarda bulundu.

Ak Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ercan, 25-27 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan resmi bir ziyaret programı için Brüksel'e gitti.

Program kapsamında Ercan, Brüksel'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı, Avrupa'daki Türk diasporasıyla buluşarak görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca Brüksel'in Schaerbeek bölgesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Ercan, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

NATO Karargahı'nda, parlamenter görevi kapsamında gerçekleştirilen toplantılara katılan Ercan, daha sonra NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Belçika Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Belçika Temsilciliği ve Belçika İslam Federasyonu Milli Görüş Kadın Kolları Yönetimi ile toplantılar gerçekleştiren Ercan'ın Brüksel programı tamamlandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan'ın Brüksel ziyaretinde, Türkiye'nin küresel güvenlik politikalarındaki rolünü vurgulamasının yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun kurumsal temsiliyetini güçlendirmesi hedeflendi.