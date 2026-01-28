Haberler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Brüksel'de temaslarda bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Brüksel'de resmi temaslarda bulundu. Ercan, Türk diasporasıyla bir araya gelirken, güvenlik politikaları ve kurumsal temsiliyeti güçlendirmeyi amaçladı.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli temaslarda bulundu.

Ak Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ercan, 25-27 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan resmi bir ziyaret programı için Brüksel'e gitti.

Program kapsamında Ercan, Brüksel'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı, Avrupa'daki Türk diasporasıyla buluşarak görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca Brüksel'in Schaerbeek bölgesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Ercan, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

NATO Karargahı'nda, parlamenter görevi kapsamında gerçekleştirilen toplantılara katılan Ercan, daha sonra NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Belçika Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Belçika Temsilciliği ve Belçika İslam Federasyonu Milli Görüş Kadın Kolları Yönetimi ile toplantılar gerçekleştiren Ercan'ın Brüksel programı tamamlandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan'ın Brüksel ziyaretinde, Türkiye'nin küresel güvenlik politikalarındaki rolünü vurgulamasının yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun kurumsal temsiliyetini güçlendirmesi hedeflendi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var