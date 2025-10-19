Tufan Erhürman Oyunu Kullandı: 'Bu Seçim Çocuklarımızın Seçimi'

KKTC Cumhurbaşkanı adaylarından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyunu Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu'nda kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu'nda oyunu kullandı. Erhürman, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, uzun bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirterek, "Bu seçim, çocuklarımızın seçimi. Bu bilinçle hareket ettik. Burada verilecek karar, geleceğimiz üzerinde etkili olacak. Kıbrıs Türk halkı demokrasiyi içine sindirmiş bir halk. Bu süreç içerisinde büyük bir olgunlukla seçim sürecinde yerini aldı. Bugün iradesini sandığa yansıtacak. Halkımızın iradesi herkes için hayırlı olsun" diye konuştu.