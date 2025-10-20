Tufan Erhürman, KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı Olarak Mazbatasını Aldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman mazbatasını aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Mahkeme Binası bahçesinde düzenlenen törende, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'a mazbatasını, Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ verdi. Özerdağ, seçimlerde görev alan tüm personele teşekkür ederek, "Sayın Tufan Erhürman'ı KKTC'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı olarak tebrik ediyorum. Görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Mazbatasını alan Erhürman, "Yüksek Seçim Kurulumuz, herkesin göğsünü kabartan bir performansla Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini tamamladı. Hiç kimsenin en ufak bir kuşku duymayacağı şekilde tamamlandı. Bu, demokrasimizin gücünü gösteriyor. Anayasanın üstünlüğünü korumaktan bir dakika bile vazgeçmeyeceğim. Yüksek Mahkeme ve Cumhurbaşkanlığı makamı, hukukun üstünlüğü konusunda iş birliği içinde çalışmalıdır. Bu dönemde Cumhurbaşkanlığı, yasaların anayasaya uygunluğunu denetleme konusunda aktif bir görev üstlenecektir" ifadelerini kullandı.