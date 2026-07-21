Somali tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Somali'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Somali'de 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi.
Somali'nin güvenliğinin sağlanmasına destek amacıyla TSK unsurlarının bu ülkedeki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı