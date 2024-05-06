Kuzey Irak'a hava harekatı! 16 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!"

Ayrıntılar geliyor...