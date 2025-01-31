TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmenin TSK'dan ihracına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" denildi.

TEĞMENLERDEN AÇIKLAMA

Gazeteci Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla haklarında ihraç kararı verilen teğmenlerin ilk tepkisini paylaştı. Yıldız paylaşımında, "Teğmenlerden karara gelen ilk tepki: "Beklediğimiz şeydi. Vatan sağolsun" oldu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.