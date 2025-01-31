Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

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TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihracına karar verdi. Kararın ardından teğmenlerin ilk tepkisinin "Beklediğimiz şeydi. Vatan sağolsun" olduğu öğrenildi.

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmenin TSK'dan ihracına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" denildi.

TEĞMENLERDEN AÇIKLAMA

Gazeteci Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla haklarında ihraç kararı verilen teğmenlerin ilk tepkisini paylaştı. Yıldız paylaşımında, "Teğmenlerden karara gelen ilk tepki: "Beklediğimiz şeydi. Vatan sağolsun" oldu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

HELAL OLSUN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ASKERLERİYİZ! YOBAZ AKPLİLERE İNAT

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Haber YorumlarıGazi Göktas:

hadi ordan savaş ozturt yobazlara kurban olun asıl yobazlar sizlersiniz Atatürkçü felan değilsiniz sizler Atatürk'ün ardına sığınan bir takım kisiliklersiniz

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Haber Yorumlarımehmet yıldırım:

vatanı çok mu düşünüyorsunuz o zaman işinizi en iyi şekilde yapın kimsenin maşası olmayın

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Hiç üzülmeyin genç teğmenler . En kısa zamanda o şanlı üniformalarınıza kavuşacaksınız . Bunları sandıkla indireceğiz . SÖZ . Hepimiz MUSTAFA KEMAL'İN askerleriyiz .

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Haber YorumlarıF B:

Fetonun ve yobaz seyhlerin askerleri bu haberi begendi..

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Haber YorumlarıVEFA:

Girdiği bütün mücadelelerden muzaffer çıkan. Fikirleri ve idealleri ile bağnazları, YOBAZLARI ÇILDIRTAN. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz!!

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

beklediğiniz şeydi çünkü bile bile yaptınız. mustafa kemalin askeri şov yapmaz, siyaset yapmaz. hiç mi öğrenmediniz mustafa kemali

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

şekil yapmayın hadi.

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Haber YorumlarıKenan Gunaydin:

Ekmek yediğin Topraklar üzerinde heleki ekmeginizi bu devlet veriyorsa Maşa olmayacaksınız böyle bir şerefli mesleği icra etmeye talipseniz dik duracaksın omurgasız insanlarla bu yol yürünmez yani sizlerle Atatürk ü ön plana çıkarıp siyaset yapmayacaksınız Rahmetli Mustafa Kemal ATATÜRK YASASAYDI SIZLERIN SONU DAHA KOTU OLURDU SIZE AKIL VEREN TASOREN FIRMALARI YENI BIR IS VERSIN SIZLERE

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Haber YorumlarıİSA KARAOSMANOĞLU:

Şımarıklık hoş değil. Şimdi yeni bir teğmen iken itaatsizlik eden yarın güç eline geçince kim bilir ne yapacak. 28 Şubat ve 12 Eylül de acısını yaşayan biri olarak yazıyorum. Şu anki sivil idarenin icraatları hoşumuza gitmiyor ama baş kaldırı şeklinde ki bu hareketi de tasvip etmiyorum.

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