ABD medyası: "Trump, nükleer silahsızlık şartıyla sembolik düzeyde nükleer zenginleştirme teklifini değerlendirebilir"

Güncelleme:
ABD, İran'ın nükleer silah üretme ihtimalinin ortadan kalkması şartıyla sembolik düzeyde nükleer zenginleştirme kapasitesini elinde tutmasına izin verebilir. Bunun için İran'ın ikna edici bir teklif sunması bekleniyor.

ABD merkezli Axios haber sitesi, Donald Trump yönetiminin, nükleer silah üretme ihtimalinin tamamen ortadan kalkması şartıyla İran'ın "sembolik" düzeyde bir nükleer zenginleştirme kapasitesini elinde tutmasına izin verecek bir teklifi değerlendirmeye açık olduğunu iddia etti.

ABD merkezli Axios haber sitesi, ABD ile İran arasındaki nükleer pazarlık süreci konusunda dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, Trump yönetiminin, nükleer silah üretme ihtimalinin tamamen ortadan kalkması şartıyla İran'ın "sembolik" düzeyde bir nükleer zenginleştirme kapasitesini elinde tutmasına izin verecek bir teklifi değerlendirmeye açık olduğu belirtildi. Buna göre İran ile nükleer anlaşma konusunda küçük de olsa bir şans olduğunu belirten yetkililer, Tahran'ın önümüzdeki günlerde sunması beklenen teklifin Trump yönetimini ikna edebilmesi için çok yüksek bir çıtayı aşması gerektiğini vurguladı.

"İran reddedemeyeceğimiz bir teklif sunmalı"

Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkili, İran'ın muhtemel bir saldırıdan kendini korumak için ABD'nin reddedemeyeceği bir teklif sunması gerektiğini belirterek, "Başkan Trump, somut ve iç politikada pazarlayabileceği bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olacaktır. İranlılar bir saldırıyı önlemek istiyorlarsa reddedemeyeceğimiz bir teklif sunmalılar. İranlılar sürekli fırsatı kaçırıyorlar. Oyun oynamaya devam ederlerse sabrımız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"Hamaney senaryosu dahil birçok seçenek masada"

Adı gizli tutulan ve Trump'ın danışmanı olduğu belirtilen bir diğer üst düzey yetkili de Trump'ın İran'a saldırı konusunda kesin kararını vermediğini belirterek, "Henüz İran'ı vurmaya karar vermedi. Bunu biliyorum, çünkü henüz vurmadık. Belki de bunu hiçbir zaman yapmayacak. Yarın uyanıp, 'Buraya kadar' da diyebilir" değerlendirmesinde bulundu. Trump'a birçok askeri seçenek sunulduğunu kaydeden yetkili, "Her senaryo için bir planları var. Bir senaryo, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney ve oğlu Mücteba ile mollaların ortadan kaldırılmasını öngörüyor. Başkanın neyi seçeceğini kimse bilmiyor. Bence kendisi de bilmiyor" dedi. Trump'ın bir diğer kıdemli danışmanı ise "Trump seçeneklerini açık tutuyor. Her an bir saldırı kararı alabilir" uyarısında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
