Trump, 'Yıldız Savaşları' Temalı Paylaşımda Resmedildi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın sosyal medya paylaşımında, 'Star Wars' (Yıldız Savaşları) filmindeki savaşçı karakterlere benzetildi.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından, ülkede gayriresmi olarak kutlanan 'Yıldız Savaşları Günü' nedeniyle yapılan paylaşımda, Donald Trump, 'Yıldız Savaşları' filmlerini anımsatan bir film posterindeki başkahraman olarak gösterildi. Trump paylaşımda, ışın kılıcı kullanan bir 'Sith' (kötülüğün temsilcisi) avcısı olarak resmedildi.

Posterin altındaki paylaşımda, "Sith krallarını, katilleri, uyuşturucu baronlarını, tehlikeli mahkumları ve bilinen MS-13 çetesi üyelerini galaksimize geri getirmek için çok sıkı bir şekilde mücadele eden radikal solcu çılgınlar dahil, herkese Mutlu 4 Mayıslar" ifadeleri kullanıldı.