Trump yarın ulusa seslenecek

ABD Başkanı Donald Trump, yarın akşam saat 21.00'de Beyaz Saray'dan ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu. Trump, bu konuşmanın ülke için harika bir yıl olduğu vurgusuyla gerçekleşeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın ulusa seslenecek. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili Amerikalılar, yarın akşam saat 21.00'de Beyaz Saray'dan canlı olarak ulusal konuşma yapacağım. Sizlerle görüşmek için sabırsızlanıyorum. Ülkemiz için harika bir yıl oldu" dedi.

Trump'ın konuşmasının 18 Aralık TSİ 05.00'de başlaması bekleniyor. - WASHINGTON

