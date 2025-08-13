Trump, Washington'da Kamu Güvenliği Acili Durumu İlan Etti

Trump, Washington'da Kamu Güvenliği Acili Durumu İlan Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da güvenliği sağlamak amacıyla kamu güvenliği acili durumu ilan etti ve 800 Ulusal Muhafız gönderdi. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ' Washington'da güvenliği yeniden sağlamak' gerekçesiyle ilan ettiği kamu güvenliği acili durumunun ardından Ulusal Muhafızlar şehre ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington DC Polis Teşkilatı'nı tamamen federal kontrol altına alması ve kente çok sayıda Ulusal Muhafızın getirilmesi yönündeki adımları hayata geçiriliyor. Washington'da ve çevre eyaletlerde görevli 800 Ulusal Muhafız kente gitmeye başladı.

Öte yandan, Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 'kamu güvenliği acil durumu' ilan eden Trump'ın talimatının ardından düzenlenen operasyonlarda 23 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı

Komşuda durum vahim! Alevler ülkenin en büyük üçüncü şehrine geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.