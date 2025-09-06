Trump: Venezuela Uçaklarını Vurabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Venezuela ordusuna ait savaş uçaklarının ABD Donanması'na ait bir geminin yakınından uçmasına ilişkin, "Eğer bizi tehlikeye atacak olurlarsa onları vururuz" ifadelerini kullandı.

ABD-Venezuela arasındaki gerilim yükselmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da ABD Savunma Bakanlığı'nın adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören kararnameyi imzaladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, yönetiminin uluslararası uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlar kapsamında Porto Riko'daki bir hava üssüne 10 adet F-35 konuşlandırıldığını açıkladı. ABD Başkanı ayrıca geçtiğimiz Perşembe günü Venezuela'ya ait 2 F-16 savaş uçağının ABD Donanması'na ait Jason Dunham savaş gemisinin yakınından uçmasını "son derece kışkırtıcı bir hareket" olarak değerlendirerek, "Eğer bizi tehlikeye atacak olurlarsa onları vururuz" ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "ABD, askeri tehdit ile Venezuela'da rejim değişikliği hedefliyor" açıklamasına da tepkisini gösterdi. ABD Başkanı, Venezuela'da geçtiğimiz yıl düzenlenen genel seçimlere değinerek, "Biz rejim değişikliğinden bahsetmiyoruz. Kibarca söylemek gerekirse biraz tuhaf bir seçim gerçekleştirmiş olma durumunuzdan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Maduro: "ABD hükümeti Latin Amerika'da rejim değişikliği hedeflerinden vazgeçmeli"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise dün Trump'ın açıklamasından önce Venezuela devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti Venezuela ve Latin Amerika'da rejim değişikliği hedefleyen şiddetli çabalarından vazgeçmeli, ülkelerin egemenliğine ve barış ile bağımsızlık haklarına saygı göstermelidir. Trump'a saygı duyuyorum. Aramızdaki farklılıkların hiçbiri bir askeri çatışmaya neden olamaz. Venezuela her zaman diyalog kurmaya ve anlaşmaya açık olmuştur" dedi.

ABD Savunma Bakanı, Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamıştı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun geçtiğimiz salı günü Karayipler'de Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurmasının ardından yaptığı açıklamada, kartellere karşı askeri operasyonların devam edeceği mesajını vermişti ve Maduro'ya yönelik uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasını yinelemişti. Hegseth, "Havada ve suda unsurlarımız var, çünkü bu bizim için ölümcül derecede ciddi bir görev ve sadece bu saldırıyla da bitmeyecek. Bu sularda kaçakçılık yapan ve narko terörist olduğunu bildiğimiz herkes aynı akıbete uğrayacak. Endişelenmesi gereken tek kişi Nicolas Maduro'dur. Kendisi fiilen bir uyuşturucu kaçakçılığı devletinin başıdır" demişti.

Saldırıda 11 kişi ölmüştü

ABD ordusunun tekneye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldüğü, teknede uyuşturucu ve Tren de Aragua (TDA) adlı kartel üyelerinin bulunduğu açıklanmıştı. ABD ayrıca geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubu göndermişti. - WASHINGTON