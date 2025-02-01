Trump, Venezuela'nın göçmenleri geri almayı kabul ettiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak tarihinden bu yana ülkesindeki yasadışı göçmenlere karşı başlattığı çalışmalarına hız verdi. Trump, kendisine ait Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, " Venezuela, Tren de Aragua çetesi üyeleri de dahil olmak üzere ABD'de kamp kurmuş olan tüm Venezuelalı yasadışı göçmenleri geri almayı kabul etti" dedi.

"REKOR SAYIDA GÖÇMENİ ÇIKARMA SÜRECİNDEYİZ"

Açıklamasında göçmenlerin ulaşımının da Venezuela tarafından gerçekleştirileceğini belirten Trump, "Venezuela ayrıca geri dönüş ulaşımını sağlamayı da kabul etmiştir. Tüm ülkelerden rekor sayıda yasadışı göçmeni çıkarma sürecindeyiz ve tüm ülkeler bu yasadışı göçmenleri geri almayı kabul etti. Ayrıca rekor sayıda suçlu ülkemizden çıkarılmaktadır ve sınır rakamları Trump yönetiminin ilk döneminden bu yana en güçlü rakamlardır" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA 6 ABD VATANDAŞINI SERBEST BIRAKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Richard Grenell, dün Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Venezuela'da tutuklu bulunan 6 ABD vatandaşı serbest bırakılmıştı.