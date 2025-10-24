Haberler

Trump, Venezuela Açıklarına B-1 Uçakları Gönderildiği İddiasını Reddetti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Venezuelaya B-1 bombardıman uçakları gönderildiği yönündeki haberleri yalanladı. Ayrıca, Venezuela'nın uyuşturucu ticareti ile ilgili ABD'nin mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiğine dair iddiaları reddetti.

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Trump, ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığına ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. Ülke basınında yer alan ve ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği yönündeki habere yanıt veren Trump, "Bu doğru değil. Hayır, yanlış" ifadeleriyle iddiayı yalanladı.

Trump, Venezuela'nın uyuşturucu ticareti faaliyetlerinden duydukları rahatsızlığı vurgulayarak, Karayipler'deki uyuşturucu kartellerine karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Venezuela hükümetini de eleştiren Trump, bu ülkenin ABD'ye yasa dışı göçmen gönderdiğini ve eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu duruma bilerek göz yumduğunu savundu.

ABD'nin sınır güvenliği politikalarına değinen Trump, "Artık sınırlarımız kapalı. Son 4-5 aydır kimse gelmedi. Ülkemize gelenler artık sadece yasal yollarla geliyor" diyerek, yasa dışı göçü engelleme konusundaki kararlılıklarına dikkati çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
