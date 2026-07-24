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Trump ve Zelenskiy Beyaz Saray'da buluşuyor

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 28 Temmuz’da Beyaz Saray’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Abd Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 28 Temmuz'da Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'yi ziyaret edecek. Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkili, ABD Başkanı Donald Trump ve Zelenskiy'nin 28 Temmuz'da Beyaz Saray'da bir araya gelmesinin beklendiğini aktardı.

Ukrayna basını, Zelensky'nin ayrıca ziyaret kapsamında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacağını bildirdi.

Zelenskiy, en son Ekim 2025'te Beyaz Saray'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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