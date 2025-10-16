Trump ve Putin Arasındaki Zirve İçin Hazırlıklar Başladı

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Trump ve Putin arasında Macaristan'da gerçekleştirilmesi planlana zirve için hazırlığa başlanacağını aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Uşakov, Turmp-Putin görüşmesinin yaklaşık 2 buçuk saat sürdüğünü belirterek, görüşmenin Rusya tarafından talep edildiğini ifade etti. Uşakov, "Başkan Putin ile Başkan Trump arasında bugün öğleden sonra 8'nci görüşme oldu. Görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Başkanımız (Vladimir Putin), konuşmasına Gazze'deki durumun normalleştirme çabalarından dolayı Trump'ı tebrik etti. Başkan Trump'ın başarısının Orta Doğu'da, ülkesinde ve dünya ülkelerinde olumlu değerlendirildiğini belirtti" dedi.

"Tomahawk füze sevkiyatı cephede durumu değiştirmeyecek"

Putin ve Trump'ın, Ukrayna konusuna da değindiğini aktaran Uşakov, "Başkan Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin tüm temas hattında stratejik hakimiyeti tamamen elinde bulundurduğunu aktardı. Başkan Putin, Rusya'nın Ukrayna'da siyasi ve diplomatik çözüm yoluna bağlılığını vurguladı" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Putin'in ABD'nin Ukrayna'ya teslim etmesi gündemde olan Tomahawk füzelerine de değindiğini aktaran Uşakov, "Başkan Putin, Tomahawk füze sevkiyatının cephede durumu değiştirmeyeceğini ancak Rusya-ABD ilişkilerine zarar vereceğini söyledi" dedi.

"Zirve için hazırlıklara başlanacak"

Trump ve Putin arasında yüz yüze bir görüşme gerçekleşmesi için tarafların hazırlıklara başlayacağını da belirten Uşakov, "İlgili temsilciler bu konuyu görüşecek. Görüşmeler, yakında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki telefon görüşmesiyle başlayacak. Temsilcilerin ve dışişleri bakanının çalışmaları ilerledikçe, zirvenin ne zaman düzenlenebileceği netleşecek" ifadelerini kullandı.

Uşakov, ayrıca Trump'ın söz konusu görüşmenin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşmesini önerdiğini Putin'in de bu öneriyi desteklediğini aktardı. - MOSKOVA