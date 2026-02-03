ABD Başkanı Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Petro ile bir araya geldi

Haberler

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile uyuşturucu kaçakçılığı konusunu görüşmek üzere Beyaz Saray'da buluştu. Görüşme, Trump'ın Petro'yu uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlaması ve askeri müdahale tehditleri gölgesinde gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı ve askeri müdahale ile tehdit ettiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından tarafların açıklama yapması beklenirken, Beyaz Saray ve Kolombiya Devlet Başkanı Petro, sosyal medya üzerinden görüşmeye dair fotoğraflar yayınladı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan bir fotoğrafta Kolombiya heyeti üyelerinden birinin elinde, "Kolombiya, narko-teröristlere karşı ABD'nin bir numaralı müttefiki" yazan bir belge tuttuğu görüldü.

Kolombiya Devlet Başkanı Petro ise Trump tarafından kendisine verilen bir fotoğrafı ve notu paylaştı. Paylaşımda, "Gustavo, büyük bir onur. Kolombiya'yı seviyorum" ifadeleri yer alırken, Trump ve Petro'nun ayakta el sıkıştığı bir fotoğraf bulunuyor.

Trump, Petro'yu uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlamış, "Kolombiya, kokain üretmeyi ve bunu ABD'ye satmayı seven hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Şunu da söyleyeyim: Bunu çok uzun süre yapamayacak" uyarısında bulunmuştu. Trump, Venezuela'ya benzer bir askeri harekatın gerekirse Kolombiya'da yapılabileceğini belirterek, "Kolombiya'ya operasyon kulağa hoş geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Petro, Trump'ın açıklamalarına sert tepki göstermişti

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, uyuşturucuyla mücadelede somut başarılar elde edildiğini ve hükümetinin rekor miktarda kokain ele geçirdiğini hatırlatmıştı. Trump yönetimine, Kolombiya'daki uyuşturucu kaçakçılarına karşı saldırı düzenlemesi halinde çocukların öleceği uyarısında bulunan Petro, "Kolombiya'yı savunmak için elime silah almaya hazırım" demişti. - WASHINGTON

