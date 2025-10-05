Haberler

Trump ve Netanyahu Arasında Tansiyon: 'Lanet Olsun, Neden Olumsuzsun?'

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile geçtiğimiz cuma günü yaptığı telefon görüşmesinde argo ifadeler kullandığı ve Netanyahu'yu azarladığı iddia edildi. ABD basınının adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, Trump'ın Hamas'ın Gazze Planı'nı kısmen kabul etmesinin ardından Netanyahu'yu aradığı belirtilerek, Trump'ın Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtının bir anlam ifade etmediğini söylemesine sinirlendiği ve azarladığı belirtildi. Netanyahu'nun Trump'a Hamas'ın cevabının kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir anlam ifade etmediğini söylediği aktarılan haberlerde, Trump'ın Netanyahu'ya argo ifadeler kullanarak, "Lanet olsun neden her zaman bu kadar olumsuzsun bilmiyorum. Bu bir zafer. Kabul et" dediği ifade edildi.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planı'nda yer alan esir değişimini kabul etmiş ve bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
