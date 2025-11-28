Haberler

Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia

Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında geçen hafta bir telefon görüşmesi yapıldığını öne sürdü. İki liderin gelecekte bir araya gelme ihtimali üzerine konuştuğu ancak henüz somut bir planın mevcut olmadığı belirtildi.

  • ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği iddia edildi.
  • Görüşmede iki liderin ABD'de bir araya gelme ihtimali ele alındı, ancak programlarında böyle bir plan bulunmuyor.
  • ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki Cartel de los Soles yapısını yabancı terör örgütleri listesine ekledi ve Maduro'nun bu yapının üyesi olduğunu iddia etti.

ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçtiğimiz hafta görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanırken, ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini öne sürdü.

GÜNDEMİ SARSACAK İDDİA

Görüşmede iki liderin karşılıklı görüşme için ABD'de bir araya gelmesi ihtimaline ilişkin başlıkların ele alındığı ancak henüz Maduro'nun ve Trump'ın programlarında böyle bir plan olmadığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Söz konusu telefon görüşmesi iddiası, Trump'ın Venezuela'ya karşı saldırgan söylemini sürdürürken bir yandan da diplomasi ihtimalini değerlendirdiği bir dönemde öne sürüldü. ABD basını, Trump'ın Maduro ile görüşmeye hazır olduğu 25 Kasım tarihinde de iddia etmişti. Son gelişmelere göre söz konusu görüşmenin gerçekleştiği düşünülüyor ancak henüz Beyaz Saray'dan ve Venezuelalı yetkililerden bir açıklama yapılmadı.

MADURO TERÖRİST İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 25 Kasım tarihinde yapılan açıklamada, Venezuela'daki Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) yapısı resmi olarak yabancı terör örgütleri listesine eklenmiş ve karar kapsamında Maduro ile beraberindeki çeşitli üst düzey hükümet yetkililerinin de yapının üyesi olduğu iddia edilmişti. ABD Adalet Bakanlığı'ndan Ağustos ayında yapılan açıklamada da Maduro'nun yakalanması için başına 50 milyon dolar ödül konulduğunu belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş

Vahşetin başlangıcının 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

Türkiye'nin sanayi devi milyonlarca liralık borçla iflas etti
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Kent saldırı altında, gençler pistte: Rusça şarkılarla eğlence tam gaz
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.