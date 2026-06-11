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Trump, Katar Emiri Al Thani ile görüştü

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ABD Başkanı Trump, Katar Emiri ile görüşerek ABD-İran müzakerelerinin sonuçlarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile telefon görüşmesi yaparak, ABD- İran müzakerelerinin sonuçlarını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre; liderler, ABD-İran müzakerelerinin sonuçlarını ve müzakere sürecinde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdi. Açıklamada, Trump'ın emire, anlaşmaya ilişkin düzenlemelerin duyurulmasından önce nihai prosedürlerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü söylediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Liderler, iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkileri ve bu ilişkileri destekleme ve güçlendirme yollarını ele aldılar. Ayrıca, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar başta olmak üzere, son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdiler" denildi.

Katar Emirlik Divanı, Al Thani'nin, anlaşmaya varılması yönündeki çabaları memnuniyetle karşıladığı ve bölgesel ile uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine, ayrıca bölge ülkeleri arasında barış ve iş birliği fırsatlarının artırılmasına katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklediğini ifade etti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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