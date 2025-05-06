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Trump ve Carney'den Kanada'nın Durumu Üzerine Sıcak Tartışma

Trump ve Carney'den Kanada'nın Durumu Üzerine Sıcak Tartışma
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Carney, Kanada'nın satılık olmadığını belirtirken, Trump Kanada'nın 51'inci eyalet olabileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Donald Trump'ın Kanada'yla ilgili söylemlerine değinerek "Kanada satılık değil, hiçbir zaman olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Carney'in sözlerine karşılık, "Asla, asla deme" diyerek Kanada'nın 51'inci ABD eyaleti olabileceğini vurguladı.

Trump, Kanada'dan araba ve çelik almak istemediklerini belirterek, daha önceki açıklamalarını yineledi. Trump ayrıca, Kanada'yı askeri olarak koruduklarını da ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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