Trump, Ukrayna-Rusya Görüşmesi İçin Hazırlıklara Başladı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna ve Rusya arasında bir toplantı düzenleneceğini duyurdu. Trump, bu toplantının savaşın sona ermesine yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirterek, bir sonraki görüşmenin ABD- Rusya ve Ukrayna arasında olacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hem de Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Trump, Avrupalı liderlerin isimlerini tek tek sayarak kendileriyle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Beyaz Saray'daki Doğu Salonu'nda başlayan görüşmenin Oval Ofis'te farklı bir formattaki toplantıyla sona erdiğini vurgulayan Trump, "Toplantı sırasında, ABD ile koordineli olarak çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak Ukrayna için güvenlik garantileri konusunu görüştük. Herkes Rusya/Ukrayna için barış olasılığından çok memnun" dedi.

Trump, toplantıların sonunda Putin'i telefonla aradığını söyleyerek, "Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yeri henüz belirlenmemiş bir toplantı için hazırlıklara başladım. Bu görüşme gerçekleştikten sonra iki devlet başkanı ve benim de katılacağım üçlü bir toplantı yapacağız" ifadesini kullandı.

Bu adımın savaşı sona erdirebilmek adına çok önemli olduğunu aktaran Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un bu görüşmenin ayarlanması konusunda çalışmaya başladığını da bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
