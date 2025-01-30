ABD'de helikopterle uçak çarpıştı: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
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Trump, Uçak ve Helikopter Kazası İçin Kontrol Kulesini Suçladı

Trump, Uçak ve Helikopter Kazası İçin Kontrol Kulesini Suçladı
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ABD Başkanı Donald Trump, American Airlines'a ait yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışmasının ardından yaptığı açıklamada, kontrol kulesinin kazayı önlemek için gerekli önlemleri almadığını belirtti ve olayın önlenebilir olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 64 kişinin bulunduğu yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpıştığı kazada kontrol kulesini suçlayarak, "Kontrol kulesi uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu kaza, önlenmesi mümkün olan kötü bir durum gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

ABD'deki Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan American Airlines şirketine ait yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. Kendisine ait Truth Sociail platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, kaza sırasında uçağın havalimanına öngörülen şekilde yaklaşmakta olduğunu ifade etti. Helikopterin ise uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru hareket ettiğini belirten Trump, "Temiz bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Helikopter neden yukarı veya aşağı hareket etmedi veya dönmedi? Kontrol kulesi uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu kaza, önlenmesi mümkün olan kötü bir durum gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Trump süreci takip ettiğini açıklamıştı

Trump, kazayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, olay hakkında detaylı şekilde bilgilendirildiğini belirterek ilk müdahale ekiplerine teşekkür etmişti. Trump, "Durumu takip ediyorum ve detaylar netleştikçe daha ayrıntılı bilgi paylaşacağım" ifadelerini kullanmıştı.

En az 18 kişi hayatını kaybetti

American Airlines firması adına uçuşlar gerçekleştiren bölgesel havayolu şirketi PSA'ya ait Bombardier CRJ700 tipi yolcu uçağı, iniş için alçaldığı sırada ABD ordusuna ait Black Hawk (H-60) tipi askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Kansas eyaletinin Wichita şehrinden kalkan uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğu açıklanırken, Virginia eyaletindeki Fort Belvoir askeri üssünden kalkan helikopterin ise 3 personel taşıdığı belirtildi. Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre Potomac Nehri'nde yapılan aramalarda en az 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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