Haberler

Trump: "Kim olursa ülkemize uyuşturucu satan herkes saldırıya uğrayabilir"

Trump: 'Kim olursa ülkemize uyuşturucu satan herkes saldırıya uğrayabilir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede kara saldırıların başlatılacağını ve Venezuela hedef alınacağını duyurdu. Toplantıda, uyuşturucu satan herkesin saldırıya uğrayabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Belirli bir ülkeden veya herhangi bir ülkeden gelirlerse gelsin fark etmez, kim olursa ülkemize uyuşturucu satan herkes saldırıya uğrayabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 2 saatten uzun süren kabine toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Trump ve kabine üyeleri, açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonların kapsamının genişletileceğini belirten Trump, kara saldırılarının yakın olduğunu söyledi. Venezuela'yı hedef alan Trump, "O gemilerin ortadan kaldırılmasını istiyorum ve gerekirse denizde olduğu gibi (Venezuela) topraklarına da saldırı yapacağız. Artık denizden gelen çok az şey var. Uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan kişilere yönelik kara saldırıları, bulundukları yerden bağımsız olarak yasadışı ticarete karışan herkesi hedef alacak. Onların nerede yaşadığını biliyoruz. Çok yakında buna başlayacağız. Belirli bir ülkeden veya herhangi bir ülkeden gelirlerse gelsin fark etmez, kim olursa ülkemize uyuşturucu satan herkes saldırıya uğrayabilir" dedi.

Trump, "Venezuela çok kötü davrandı. Hapishanelerini ülkemize boşaltıyorlar. Uyuşturucu satıcılarını, bağımlıları, istemediğimiz insanları gönderiyorlar" dedi.

"Dokuzuncu savaşı bitirmeyi umuyorum"

Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen barış görüşmelerine değinen Trump, "Dokuzuncu savaşı sona erdirmeyi umuyorum. Her savaş için Nobel Barış Ödülü almalıyım ama açgözlü olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, 78 ülkenin kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesinden onur duyduğunu da belirterek, "Neredeyse 100 ülke tarafından aday gösterildim ama ödülü alamadım. Sorun değil, birçok hayat kurtardım" dedi.

" Orta Doğu'nun zorbaları değiller artık"

İran'ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırılmasının bölge dinamiklerini değiştirdiğini söyleyen Trump, "İran korku faktörü açısından çok geriledi. Artık Orta Doğu'nun zorbaları değiller. Irak da çok farklı bir yer haline geldi" ifadelerini kullandı.

"Tekrar arkadaş olup olmadığımızı bilmiyorum"

ABD'li iş insanı Elon Musk ile ilişkisine dair soruya Trump, "Tekrar arkadaş olup olmadığımızı bilmiyorum ama sanırım iyi anlaşıyoruz. Herkesi elektrikli araba almaya zorunlu kılmadığım için aramızda gerginlik olmuş olabilir" dedi.

"Şu anda saldırı düzenleyecek tekne bulmakta zorlanıyoruz"

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Şu anda saldırı düzenleyecek tekne bulmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle kısa bir ara verdik" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi

Derbi sonunda yıldız isim PFDK'ye sevk edildi! Sebebi: Hakaret
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Bülent Arınç'tan dikkat çeken yorum

Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Arınç'tan yorum
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.