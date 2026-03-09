Haberler

Trump: "(Mücteba Hamaney hakkında) Bence büyük bir hata yaptılar"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in seçimini eleştirerek büyük bir hata yaptığını belirtti. Trump, İran'ın petrolüne el konulma ihtimalini ise tamamen dışlamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni dini lideri olarak Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilişkin, "Bence büyük bir hata yaptılar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda İran'ın yeni dini lideri olarak eski lider Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in seçilmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Ali Hamaney'in savaşın başında bir hava saldırısında ölmesinin ardından Uzmanlar Meclisi'nin Hamaney'in yerine 56 yaşındaki oğlu Mücteba Hamaney'i seçmesini değerlendiren Trump, "Bence büyük bir hata yaptılar. Bunun uzun süre devam edip etmeyeceğini bilmiyorum ama bence büyük bir hata yaptılar" dedi.

İran'ın petrollerine el konulması ihtimalini reddetmedi

ABD Başkanı Donald Trump, telefon üzerinden verdiği kısa röportajda İran'ın petrollerine el konulması ihtimaline ilişkin bir soruya, bu konuyu konuşmak için erken olduğu şeklinde cevap verdi. Diğer yandan böyle bir seçeneği dışlamayarak, bu konuda Venezuela'yı örnek gösteren Trump, "İnsanlar bu konuyu düşündü fakat şimdilik bu meseleyi konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı.

Dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 5'lik kısmını gerçekleştiren İran, dünyanın dokuzuncu büyük petrol üreticisi konumunda yer alıyor. Ürettiği petrolün yüzde 80'ini Çin'e ihraç eden İran'ın petrollerine ABD tarafından el konulmasının ABD ve Çin arasında gerginliğe neden olması bekleniyor.

Hafta sonu Delaware eyaletindeki Dover şehrinde İran savaşında hayatını kaybeden askerlerin cenaze törenlerine katılan Trump, burada görüştüğü asker yakınlarını "harika insanlar" olarak tanımladı. Röportajda cenaze törenine de değinen Trump, "Her zaman zor oluyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

