Trump: "Avustralya Başbakanı Albanese ile İran Milli Kadın Futbol Takımı hakkında görüştüm"

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya'da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularına iltica hakkı verilmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Az önce Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile İran Milli Kadın Futbol Takımı hakkında görüştüm. O da bu konuyla ilgileniyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Asya Kupası elemeleri için Avustralya'da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularına iltica hakkı verilmesi için temaslarına devam ediyor. Trump, konuyla ilgili Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile telefonda görüştü. Trump, "Az önce Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile İran Milli Kadın Futbol Takımı hakkında görüştüm. O da bu konuyla ilgileniyor. Beş kişinin durumu halledildi, geri kalanlar da yolda. Ancak bazıları, geri dönmezlerse ailelerine yönelik tehditler de dahil olmak üzere ailelerinin güvenliğinden endişe duydukları için geri dönmeleri gerektiğini düşünüyor. Her halükarda Başbakan, bu oldukça hassas durumla ilgili çok iyi bir iş çıkarıyor" dedi.

Trump iltica için çağrıda bulunmuştu

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avustralya Başbakanı Albanese'e çağrıda bulunarak, Asya Kupası elemeleri için Avustralya'da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularına iltica hakkı vermesini istemişti. Trump, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Bunu yapmayın Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecek" demişti.

Hain olarak ilan edildiler

İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, İran devlet televizyonu tarafından 2 Mart'ta Güney Kore ile oynadıkları maç öncesinde milli marşı söylemedikleri için "hain" olarak ilan edilmişti. Üç gün sonra takım, Avustralya'ya karşı oynayacakları ikinci maç öncesinde milli marşı söylemiş ve selam vermişti. Takım, dün ise Filipinler'e 2-0 yenilerek turnuvadan elenmişti. İran'a geri gönderilip orada kötü muameleye maruz kalacakları düşünülen takımın İran'a geri gönderilmemesi için Avustralya hükümetine yönelik baskı başlatılmıştı. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, takım oyuncularına iltica hakkı verilip verilmeyeceğine dair bir soruya, hükümetin "gizlilik nedenleriyle bireysel durumlara giremeyeceğini" belirtmişti.

Avustralya basını ise takımın 5 oyuncusunun "kaçtığını" ve şu anda Avustralya Federal Polisi'nin koruması altında olduklarını ve hükümetten yardım istediklerini bildirdi. - WASHINGTON

