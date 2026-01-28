Haberler

Trump: "Umarım İran çabucak masaya gelir"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkeye yönelik büyük bir yıkım yaşandığını belirtti. İran'a büyük bir filo gönderildiğini ifade eden Trump, Tahran'ın masaya gelmesini umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. İran'a yönelik büyük bir yıkım yaşandı. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a sert mesajlar gönderdi. "İran'a doğru devasa bir filo ilerliyor" diyen Trump, "Çok hızlı, büyük güçle, coşkuyla ve kararlılıkla hareket ediyor. Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln liderliğinde ilerliyor. Venezuela'ya yapıldığı gibi, bu filo da görevini hızla ve gerekirse şiddet kullanarak yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli" ifadelerini kullandı.

"İran'a yönelik büyük bir yıkım yaşandı"

Trump açıklamasında, "Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. Nükleer silahlar yok. Tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor. Daha önce İran'a söylediğim gibi anlaşma yapın. Yapmadılar ve 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' oldu. İran'a yönelik büyük bir yıkım yaşandı. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunun tekrar olmasına izin vermeyin" dedi. - WASHINGTON

