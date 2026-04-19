Trump: "İran anlaşmayı kabul etmezse ABD her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü vuracak"

Abd Başkanı Donald Trump, İran'a ateşkes anlaşması için sert mesaj göndererek, "Biz çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler, çünkü etmezlerse, ABD İran'daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü vuracak. Artık iyi adam olmayacağız" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan İran'a gözdağı verdi. İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirten Trump, "İran dün Hürmüz Boğazı'nda ateş açmaya karar verdi. Bu, ateşkes anlaşmamızın tamamen ihlali! Bunların birçoğu bir Fransız gemisine ve Birleşik Krallık'tan bir yük gemisine yöneldi. Hoş olmadı. Temsilcilerim, Pakistan'a gidiyor. Yarın akşam müzakereler için orada olacaklar" açıklamasını yaptı.

" İran, Boğaz'ı kapattığını duyurdu, ama bizim ablukamız zaten kapatmış durumda"

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına da değinen Abd Başkanı, "İran yakın zamanda Boğaz'ı kapattığını duyurdu, ama bizim ablukamız zaten kapatmış durumda. Farkında olmadan bize yardım ediyorlar ve kapalı geçişten onlar kaybediyor. Günde 500 milyon dolar! Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şey kaybetmiyor. Aslında, birçok gemi, yükleme yapmak için şu anda ABD'ye, Texas, Louisiana ve Alaska'ya yöneliyor. İslam Devrim Muhafızları'nın hediyesi! Her zaman 'sert adam' olmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Eğer anlaşmayı kabul etmezlerse gerekli olanı yapmak benim için bir onur olacak"

Anlaşma şartlarına ilişkin açıklama yapan Donald Trump, "Biz çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz. Umarım kabul ederler, çünkü etmezlerse ABD İran'daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü vuracak. Artık iyi adam olmayacağız! Hızla ve kolayca çökecekler ve eğer anlaşmayı kabul etmezlerse gerekli olanı yapmak benim için bir onur olacak. Bu son 47 yıldır diğer Başkanlar tarafından İran'a yapılmalıydı. İran öldürme makinesinin sonu geldi" dedi.

"Anlaşma bir şekilde olacak"

Öte yandan;, ABC News muhabiri Jonathan Karl'a da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki durum ve hala bir barış anlaşması yapabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bu olacak. Bir şekilde olacak. İyi bir şekilde ya da sert bir şekilde" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

