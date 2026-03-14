Haberler

Trump: "Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı'nı yakında yeniden açacağız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimlerine karşı uluslararası deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak amacıyla diğer ülkelerin savaş gemileri göndereceğini duyurdu. Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların başarıyla devam ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ve Hürmüz Boğazı'nda aksayan uluslararası deniz ticaretine ilişkin, "Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülke, boğazı açık ve güvenli tutmak amacıyla ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemileri gönderecek. Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı'nı yakında yeniden açacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da İran'a yönelik saldırılar nedeniyle yükselen tansiyon ve Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz ticaretine ilişkin açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülke, boğazı açık ve güvenli tutmak amacıyla ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemileri gönderecek" dedi.

"İran'ın askeri kapasitesinin yüzde 100'ünü halihazırda yok ettik"

Trump, İran'a yönelik saldırılara ve Tahran yönetiminin misillemelerine değinerek, "İran'ın askeri kapasitesinin yüzde 100'ünü halihazırda yok ettik, ancak ne kadar ağır bir yenilgi almış olsalar da bu su yolunun herhangi bir noktasına bir ya da iki insansız hava aracı (İHA) göndermeleri, mayın döşemeleri veya yakın menzilli bir füze kullanmaları kolaydır" ifadelerini kullandı.

"Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı'nı yakında yeniden açacağız"

ABD Başkanı Trump açıklamasının uluslararası toplum tarafından destek görmesini beklediğini belirterek, "Umarız Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler bölgeye gemi gönderir, böylece Hürmüz Boğazı artık tamamen etkisiz hale getirilmiş bir ülke tarafından tehdit edilmez. Aynı zamanda ABD kıyı şeridini yoğun şekilde bombalayacak ve İran'a ait tekneleri ve gemileri sürekli olarak etkisiz hale getirecektir. Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı'nı yakında yeniden açacağız" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

