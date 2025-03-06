Trump tehditlerini her geçen gün sertleştiriyor: Rehineleri serbest bırakın, yoksa kıyamet kopacak

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Hamas tarafından rehin alınan bir grupla Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Görüşme sonrasında kendisine ait olan Truth sosyal medya platformu üzerinden Hamas'a seslenen Trump, "Şalom Hamas! Merhaba ve hoşça kal anlamına gelir, anlamını siz seçebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Hamas'ı tüm rehineleri derhal serbest bırakmaya çağıran Trump, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Öldürdüğünüz insanların tüm cesetlerini derhal iade edin, yoksa işiniz biter" ifadelerini kullandı.

TRUMP: BU SON UYARI

İsrail'e Hamas'ın işini bitirmesi için gereken her şeyi gönderdiğini belirten Trump "Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak" dedi. Bunun "son uyarı" olduğunu vurgulayarak Hamas'ın liderliğine seslenen Trump, "Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanı" ifadelerini kullandı. Rehinelerin serbest bırakılması halinde Gazze halkını güzel bir geleceğin beklediğini iddia eden Trump, "Eğer rehineler serbest bırakılmazsa, ölürsünüz! Akıllı bir karar verin. Rehineleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak" dedi.

FİLİSTİN HÜKÜMETİNDEN TRUMP'A YANIT

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "Halkımız veya Gazze'deki direnişçileri hiçbir zaman sorun olmadı. Sorun her zaman işgaldi (İsrail'di)." ifadelerini kullandı.

Ofis Başkanı Maruf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hamas'tan tüm İsrailli esirleri "derhal" serbest bırakmasını talep etmesini değerlendirdi.

Maruf, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu tür tutumlar, savaş suçlusu Netanyahu'ya, 2,4 milyon insana karşı daha fazla suç işlemesi için mutlak destek ve teşvik olduğu sürece suçlarına devam etme gücü ve yeteneği veriyor. Halkımız veya Gazze'deki direnişçileri hiçbir zaman sorun olmadı. Sorun her zaman işgaldi (İsrail'di). Bugün Batı Şeria ve Kudüs'te olanlar bunun en iyi kanıtıdır."