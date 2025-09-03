Haberler

Trump'tan Hamas'a Rehine Çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a çağrı yaparak, "Hamas'a 20 rehinenin tamamını derhal geri vermesini söyleyin" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hamas'a çağrıda bulundu. Trump, Hamas'tan birkaç rehineyi değil tamamını serbest bırakmasını isteyerek, "Hamas'a 20 rehinenin tamamını derhal geri vermesini söyleyin. İşler hızla değişecek ve bitecektir" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
