Trump'tan Hamas'a Rehine Çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden Hamas'a 20 rehinenin derhal geri verilmesi çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a çağrı yaparak, "Hamas'a 20 rehinenin tamamını derhal geri vermesini söyleyin" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hamas'a çağrıda bulundu. Trump, Hamas'tan birkaç rehineyi değil tamamını serbest bırakmasını isteyerek, "Hamas'a 20 rehinenin tamamını derhal geri vermesini söyleyin. İşler hızla değişecek ve bitecektir" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika