Trump'tan Beyaz Saray çatısına "nükleer füze inşa edeceğiz" çıkışı

Trump'tan Beyaz Saray çatısına 'nükleer füze inşa edeceğiz' çıkışı
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Trump'tan Beyaz Saray çatısına
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısında bir gazetecinin sorusuna nükleer füzeler yanıtını vererek dikkat çekti. Beyaz Saray, bu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısında yanındaki heyetle birlikte görüldü.

Trump'tan Beyaz Saray çatısına 'nükleer füze inşa edeceğiz' çıkışı

BEYAZ SARAY ÇATISINDAN SORULARI YANITLADI

Bir süre etrafı izleyen Trump'a, çatıya doğru bağırarak seslenen bir basın mensubu tarafından "Ne inşa edeceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Trump'tan Beyaz Saray çatısına 'nükleer füze inşa edeceğiz' çıkışı

"NÜKLEER FÜZE İNŞA EDECEĞİZ"

Yine bağırarak karşılık veren Trump ise soruyu esprili bir dille, "Füzeler, nükleer füzeler" diye yanıtladı.

Trump'tan Beyaz Saray çatısına 'nükleer füze inşa edeceğiz' çıkışı

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Beyaz Saray, Trump'ın Beyaz Saray çatısında bulunma nedeni veya söz konusu "nükleer füze" ifadesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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