Trump'tan Beyaz Saray çatısına 'nükleer füze inşa edeceğiz' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısında yanındaki heyetle birlikte görüldü.

BEYAZ SARAY ÇATISINDAN SORULARI YANITLADI

Bir süre etrafı izleyen Trump'a, çatıya doğru bağırarak seslenen bir basın mensubu tarafından "Ne inşa edeceksiniz?" sorusu yöneltildi.

"NÜKLEER FÜZE İNŞA EDECEĞİZ"

Yine bağırarak karşılık veren Trump ise soruyu esprili bir dille, "Füzeler, nükleer füzeler" diye yanıtladı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Beyaz Saray, Trump'ın Beyaz Saray çatısında bulunma nedeni veya söz konusu "nükleer füze" ifadesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.