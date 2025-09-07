Trump'tan Chicago'da Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon İmazi

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago'da düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı operasyonu başlatacağını ima ederek, "Sabahları sınır dışı kokusunu seviyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Chicago'da düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı operasyonu başlatacağı imasında bulundu. Trump, kendisinin ordu üniforması giydiği ve Chicago'nun gökdelenleri üzerinde gezinen helikopterler ile ateş ve dumanın yer aldığı görseli, "Sabahları sınır dışı kokusunu seviyorum. Chicago buraya neden SAVAŞ Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere" ifadeleriyle paylaştı.

Trump, ABD'nin başkenti Washington'dan sonra Chicago'da da güvenliği sağlamak için ulusal muhafız birliklerini göndereceğini duyurmuştu.