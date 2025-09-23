Trump'tan Birleşmiş Milletler Eleştirisi
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler'in mevcut sorunları çözme işlevini yerine getiremediğini ve Batı ülkelerine yönelik saldırıları finanse ettiğini ifade etti. Trump, BM'nin işgalleri durdurması gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, "BM, çözmesi gereken sorunları çözmüyor, çoğu zaman yeni sorunlar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler, Batı ülkelerine ve sınırlarına yönelik saldırıları finanse ediyor. BM'nin işgallerini durdurması gerekiyor, onları finanse etmesi değil" dedi. - NEW YORK
