Trump'tan Birleşmiş Milletler Eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, "BM, çözmesi gereken sorunları çözmüyor, çoğu zaman yeni sorunlar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler, Batı ülkelerine ve sınırlarına yönelik saldırıları finanse ediyor. BM'nin işgallerini durdurması gerekiyor, onları finanse etmesi değil" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika