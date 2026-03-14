Trump: "(Suudi Arabistan'da hedef alınan ABD uçakları) 5 uçaktan 4'ünde neredeyse hasar yok"

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da konuşlu ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının imha edildiğine yönelik ülke basınında yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahte haber medyası tarafından Suudi Arabistan'daki bir havaalanında sözde vurulduğu ve artık kullanılamaz hale geldiği iddia edilen 5 yakıt ikmal uçağı hakkında kasıtlı olarak yanıltıcı bir başlık atıldı. Aslında tesis birkaç gün önce vuruldu, ancak uçaklar imha edilmedi. 5 uçaktan 4'ünde neredeyse hiç hasar yok ve yeniden hizmete girdiler bile. Birinde ise biraz daha fazla hasar vardı, ancak o da kısa süre içinde yeniden uçuşa hazır olacak" dedi.

Trump, "Uçakların herhangi birinin imha edilmesi ya da buna benzer bir durum söz konusu değil. Medya aslında savaşı kaybetmemizi istiyor" ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan iddia

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri sürerken ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlu ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının saldırılarda vurularak hasar gördüğünü bildirmişti. İran tarafından vurulan uçakların kullanılamaz hale gelmediğinin ve onarıldığının altını çizen yetkililer, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı