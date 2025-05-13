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Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Devlet Başkanı ile Bir Araya Geliyor

Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Devlet Başkanı ile Bir Araya Geliyor
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel güvenlik ve Suriye'nin siyasi çözüm süreci ele alınacak.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Suudi Arabistan'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'daki temasları devam ederken, Beyaz Saray, Trump'ın temasları hakkında açıklama yaptı. Beyaz Saray, Trump'ın yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini duyurdu. Beyaz Saray, görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek ortak adımların, bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin ele alınacağını bildirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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