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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik süreçte iki tarafın da taviz verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması sürecinde her iki tarafın da taviz vereceğini belirterek, bu tavizleri kendisinin önerdiğini ve süreçte önemli bir rol oynadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik süreçte iki tarafın da taviz verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Her iki tarafın da taviz vereceğine inanıyorum. Bu tavizleri ben önerdim ve bu süreçte önemli bir rolümüz oldu" cevabını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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