Haberler

Evlilik vaadiyle 10 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası

Evlilik vaadiyle 10 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak’ta bir erkeği evlilik vaadiyle yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı iddia edilen kadın ve erkek arkadaşı gözaltına alındı. Şüpheliler, paralarla yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ta, bir erkeği evlenme vaadi ile yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı öne sürülen S.G. (36) isimli kadın ve ona yardım ettiği iddiasıyla erkek arkadaşı B.M. (46) yakalandı. Parayla yasa dışı bahis oynadıkları öne sürülen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikte dli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte bir erkek, S.G. isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 10 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. S.G. ve ona dolandırıcılık olayında yardım ettiği iddia edilen erkek arkadaşı B.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılıkla elde ettikleri paralarla yasa dışı bahis oynadıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan S.G. ve B.M. çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

YDK kararı sonrası CHP'de taşlar yerinden oynadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi

Canlı yayında açıkladığı isim sonrası tehditler almaya başladı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu

''Anlaştık'' dediği yıldız ismi, Avrupa şampiyonu olan takım istiyor
Boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde katletti

Eşini çocuğunun gözü önünde katletti! İfadesi kan dondurdu
Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ndeler! G.Saray'ın kalbini istiyorlar
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

Bu tatil çok pahalıya patladı!

Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu

Can Polat'ın tetikçisi ifadede döküldü! Talimat ve para detayı bomba
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>