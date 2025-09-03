Trump, Putin ve Zelenskiy ile Önümüzdeki Günlerde Toplantı Olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Putin ile konuştum. Çok ilginç şeyler öğrendim" ifadesini kullandı.

Putin ile Alaska'da çok iyi bir görüşme yaptıklarını belirten Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz. Ne yapacaklarını ve ne olacağını göreceğiz. Bunu çok yakından takip ediyorum. Aslında birkaç hafta önce Başkan Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Bakalım, bundan bir sonuç çıkacak mı? Çıkmazsa, farklı bir tutum alacağız" diye konuştu.

Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sürmesinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, "Geçen hafta iki ülke arasında 7 bin, daha doğrusu 7 bin 313 asker kaybı yaşandı. Bunun hiçbir sebebi yoktu. Onlar Rus ve Ukraynalı askerler. Bunun sona ermesini istiyorum" açıklamasında bulundu.

Chicago'ya asker gönderip göndermeyeceği sorusuna Trump, "Illinois Valisi beni ararsa, bunu yapmayı çok isterim. Şimdi, yine de yapacağız. Bunu yapma hakkımız var. Bu ülkeyi koruma yükümlülüğüm var ve bu, yerel muhalefete rağmen Chicago ve Baltimore'a müdahaleyi de içeriyor" yanıtını verdi.

Trump, hafta sonu internette kendisinin öldüğüne dair çıkan haberler ilgili de konuştu. Trump, "Bu sahte haber. Bu yüzden medyanın güvenilirliği çok düşük. Potomac Nehri'nin yakınında sahip olduğum kulüpte bazı kişileri ziyaret ettim. Ayrıca Daily Caller'a röportaj verdim. Çok sayıda basın toplantısı yaptım, hepsi başarılıydı. Sonra iki gün boyunca hiçbirine katılmadım ve 'Onda bir sorun olmalı' dediler. Biden aylarca toplantı yapmadı. Onu göremezdiniz ve kimse onun bir sorunu olduğunu söylemedi" ifadelerini kullandı.

Çin'de düzenlenecek olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da katılacağı askeri geçit töreninin kendisine meydan okuma olup olmadığı sorulan Trump, "Hiç de değil. Çin'in bize ihtiyacı var ve Başkan Xi ile çok iyi ilişkilerimiz var. Çin'in bize ihtiyacı, bizim onlara ihtiyacımızdan çok daha fazla" yanıtını verdi.