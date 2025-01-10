Trump, Putin ile Görüşmek İstediğini Açıkladı

ABD'de göreve başlamasına 10 gün kalan Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ve bu görüşmenin "ayarlandığını" ifade etti.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Cumhuriyetçi valilerle görüşmesinin ardından gazetecilere konuştu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ifade etti. Trump, "O görüşmek istiyor, biz de ayarlıyoruz. Başkan Putin görüşmek istiyor. Bunu açıkça söyledi. Biz bu savaşı bitirmeliyiz. Bu kanlı bir savaş" dedi. Trump, görüşmenin ne zaman gerçekleştirileceğini dair ayrıntı vermedi. - FLORIDA