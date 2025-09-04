Trump, Putin ile Görüşmeden Önce Barış Süreci Hakkında Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gün içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeden sonra Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin kararını vereceğini belirterek, "Putin'e verecek bir mesajım yok, o benim duruşumu biliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Trump ve Nawrocki, Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD ile Polonya'nın özellikle savunma anlamında önemli bir iş birliğine imza attığını söyleyen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesi gerektiğini bildirdi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir mesajı olup olmadığının sorulması üzerine, "Devlet Başkanı Putin'e verecek bir mesajım yok, o benim duruşumu biliyor. Kendisi bir şekilde kararını verecektir. Kararı ne olursa olsun ya bundan memnun olacağız ya da memnun olmayacağız. Eğer memnun olmazsak sonuçlarını göreceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Putin'le birkaç gün içinde bir görüşme yapacağını kaydeden Trump, bu görüşmede ortaya çıkacak tabloya göre nasıl hareket edeceğine daha net karar vereceğini vurguladı. Trump, "Rusya'ya karşı çok sert önlemler aldık. Fakat önümüzdeki birkaç gün içinde onunla konuşacağım ve durumu göreceğiz" diye konuştu.

Trump, Çin'de gerçekleştirilen askeri geçit törenine ilişkin soruları da yanıtladı. Trump, törenle ilgili, "Çok etkileyici olduğunu düşünüyorum, bunu yapmalarının nedenini biliyorum, benim izlememi umuyorlardı, ben de izledim. Devlet Başkanı Şi Cinping dün gece konuşmasında ABD'den bahsetmeliydi çünkü Çin'e çok yardım ettik" ifadelerini kullandı.

'POLONYA'DAKİ AMERİKAN ASKERLERİ KALACAK'

ABD ile Polonya arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu aktaran Trump, Polonya'nın beklenen NATO harcama miktarının üzerinde savunma harcaması yapan iki NATO ülkesinden biri olduğunu dile getirdi.

Trump, Polonya'daki ABD askerlerinin kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya, "Evet öyle düşünüyorum. Hatta isterlerse oraya daha fazla asker göndeririz. Polonya ile çok uyumluyuz" yanıtını verdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki de ABD askeri varlığının ülkesinde ilk kez çok olumlu şekilde karşılandığını ve Polonya halkının özellikle 'Rusya tehdidi' karşısında bundan memnun olduğunu belirtti.